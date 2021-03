Detiene un penalti, lo celebra con el árbitro... ¡y este lo expulsa!

El partido que enfrentó al Can Tho Capital y al Công An Nhân Dân de la modesta Segunda División de Vietnam tuvo una acción que no pasó desapercibida para nadie: el portero local paró un penalti y, como gesto de celebración, se fue a festejar con el mismo árbitro.

El colegiado, ante tal provocación, sacó tarjeta amarilla al guardameta local, que además era la segunda del futbolista vietnamita y fue expulsado del encuentro, por lo que su equipo tuvo que hacer frente al resto del partido con un jugador menos.

Un gesto curioso que sin duda dará la vuelta al mundo en los próximos días, tratándose además del partido inaugural de la temporada entre estos dos conjuntos del país asiático.