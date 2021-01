Detienen a un Daniel Agger en Rusia y el ex jugador tiene que confirmar que no es él

El ex jugador Daniel Agger ha vivido otro episodio surrealista, esta vez ya alejado de los terrenos de juego. Corrió como la pólvora la noticia de que había sido detenido en Rusia, pero él se encontraba en su residencia de España y se vio obligado a desmentirlo.

Este incidente, que podría haberse quedado en una simple confusión, cobró interés conforme se fueron conociendo más detalles. A Daniel Agger lo habían detenido en Moscú por participar en una protesta en apoyo de Alexei Navalny, líder de la oposición.

Había incluso documentos oficiales que confirmaban que 'DM Agger' iba a tener que ir a prestar declaración. Lo surrealista del asunto es que el detenido, Dmitry Kendrel, se había cambiado el nombre hace tiempo por el de Daniel Agger... ¡y aseguraba ser el ex jugador del Liverpool!, confesó el diario 'Baza'.

El antiguo central se lo tomó a broma y confirmó desde su residencia en España que no era él el detenido: "Está claro que hay confusión. Nunca he dicho: 'Solo hay un Daniel Agger'. Y ahora está claro que no hay uno solo. El Daniel Agger mencionado en el incidente de Moscú no soy yo. Estoy muy tranquilo en España".