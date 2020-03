Deulofeu agradeció el apoyo desde el hospital

La grave lesión de Gerard Deulofeu, que rompió el ligamento cruzado anterior y se hizo desgarro en el menisco de su pierna derecha, no detendrá al jugador. Así lo dijo en sus redes sociales tras ser operado de su problema físico.

“Siempre crees que a ti no te pasará, que nunca va a llegar pero a mí me llegó... y lo que os puedo decir es que, a los 10 minutos de mi lesión, al poder tener a mi familia al lado en ese momento tan delicado... ya sabía y visualizaba exactamente cómo afrontar estos siguientes meses. Estoy preparado para luchar por lo que amo este deporte", escribió en sus redes sociales.

"Por ahora, y lo más importante, es que la operación ha salido genial y solo puedo dar gracias al Doctor Joan Carles Monllau y a mi equipo de trabajo. Agradezco vuestras muestras de apoyo, no sabéis lo cerca que os he sentido y el ánimo que tengo con la cantidad de mensajes que recibí, muchas gracias a cada uno de vosotros. Y, por último, estaré encima y me sentiréis en cada partido del Watford para conseguir nuestro objetivo en esta temporada tan complicada, compañeros. ¡GRACIAS!", escribió.

Deulofeu se lesionó de gravedad ante el Liverpool, en la primera derrota de los 'red' en lo que va de Premier League, justo cuando estaba siendo de los mejores del equipo inglés. Estará de seis a ocho meses de baja.