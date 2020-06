Deyna, sobre la suspensión de la Liga: "Nos menosprecian como siempre"

La jugadora del Atlético de Madrid Deyna Castellanos ofreció unas declaraciones a 'FOX Sports' en las que hizo un repaso a sus primeros meses como jugadora del conjunto rojiblanco.

Además, no dudó en mostrar su malestar sobre la suspensión de la Liga Iberdrola, pese a que el fútbol masculino en España ha podido regresar tras la pandemia de coronavirus: "Es súper incómodo, nos menosprecian como siempre".

Y añadió: "Nosotras entrenamos como profesionales. Vivimos de esto, hacemos muchas cosas por esto; entonces, que no nos traten en la ley como profesionales obviamente es molesto y obviamente duele".

También tuvo tiempo la venezolana de comentar su llegada al Atleti: "Una de las cosas más importantes era jugar en un equipo competitivo, poder jugar competencias que con otros clubes no podría jugar, como la Champions... No me arrepiento en lo absoluto de la decisión que tomé porque me han recibido de la mejor manera".

"Charlyn, Kenti, Leicy y yo, más allá de abrir puertas a las jugadoras de nuestro país, también le estamos abriendo las puertas a todas las jugadoras latinas... Hay que seguir luchando, seguir demostrando que el futbol femenino sí vale la pena", sentenció.