Deyverson pide goles al Alavés

El delantero del Deportivo Alavés Deyverson Silva señaló este jueves que "lo más importante es hacer gol" y le restó importancia al autor de esos goles siempre que el equipo gane, como así espera que suceda ante el Levante.

El atacante brasileño dijo en rueda de prensa que se encuentra "muy bien" en esta segunda etapa en el club vitoriano porque aunque empezaron "un poco flojos", han mejorado a base de entrenamientos.

Aunque ve similitudes a su anterior etapa, consideró que la dinámica es diferente porque tienen otro entrenador que juega distinto a Mauricio Pellegrino, el técnico que tuvo el goleador cuando defendió la camiseta alavesista en su primera época.

Recordó a jugadores de aquella etapa como Víctor Camarasa, Marcos Llorente o Kiko Femenía, pero reconoció el gran nivel de los futbolistas que componen el Deportivo Alavés en la actualidad.

"La estructura del club ha crecido y ahora la forma de trabajar es mejor. Antes no había muchas elementos, pero ahora veo muchas cosas buenas", valoró el brasileño, que vivirá un partido muy especial ante el Levante porque le dio la oportunidad de entrar en el fútbol español. "Estoy muy ilusionado y quiero ver a otros compañeros, aunque el partido será difícil", opinó Deyverson.

Al 'babazorro' no le importa jugar en solitario en la zona más ofensiva o con otros compañeros. "Jugar con Joselu o Lucas es un placer y me encantan", reconoció Deyverson, que prometió compromiso tanto si juega de titular, como si empieza los partidos en el banquillo.

"El entrenador me pide que caiga a las bandas, que presione y que ayude a los centrocampistas. Me pide, como a todos, luchar y no bajar los brazos", desveló el jugador, contento por la imagen del equipo ante el Valladolid y el FC Barcelona.

Deyverson todavía no ha conseguido ningún gol en este temporada, pero no le da importancia. "Lo más importante es que el equipo haga gol, no importa quién marque", consideró el delantero, que no obstante aclaró que si consigue un gol ante el Levante no lo celebrará.