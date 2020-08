Deyverson se ve más formado que en su anterior etapa en el Alavés

Este viernes tuvo lugar la presentación de Deyverson como jugador del Alavés. El futbolista está deseando volver a ponerse esa camiseta que ya defendió hace un par de cursos.

El delantero brasileño fue presentado en rueda de prensa tras el acuerdo que alcanzaron los babazorros con Palmeiras para su cesión por una temporada e incidió en que está "muy feliz por regresar al Alavés". "Estoy con muchas ganas y soy diferente a cuando estuve. Quiero darle todo a la ciudad, al club y a mis compañeros", afirmó el jugador.

Dijo que antes era muy bromista y hablaba todo el tiempo, pero que ahora ha cambiado. "Hablar es una cosa y hacerlo es otra, así que no voy a hablar mucho y voy a actuar", remarcó el carioca.

Sobre la competencia que tendrá con Joselu Mato y Lucas Vázquez dijo que "son dos grandes jugadores, muy humildes que trabajan mucho" y añadió que será "un placer" estar con ellos.

"Aquí estoy en mi casa, Vitoria es una buena ciudad para trabajar y estar centrado. Tengo mucho amor por esta ciudad porque me trata bien, también a mi familia, así que aquí seré feliz siempre", destacó el delantero, que desveló que tenía otras ofertas pero quería ir al Alavés. “Mi representante me llamó y no me lo pensé. Lo digo de corazón”, expresó.

Deyverson estuvo acompañado por el director deportivo albiazul, Sergio Fernández, que consideró que regresa "una persona importante en la historia reciente del Deportivo Alavés" y agradeció su confianza desde el minuto uno.

"Nos ha transmitido su entusiasmo, su alegría y su compromiso, y estamos tremendamente satisfechos de poder volver a contar con él", expuso Fernández, que subrayó que con el fichaje de Deyverson recuperan “energía, vitalidad y esfuerzo”.