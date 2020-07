Di Campli critica a Totti y le acusa de hacer trampa como representante

En unas declaraciones concedidas a los micrófonos de 'Il Foglio', Donato Di Campli, ex agente de Verrati, ha criticado duramente a Francesco Totti por irrumpir en el mundo de la representación.

Una guerra de representantes iniciada por Di Campli que no se cortó ni un pelo a la hora de hablar del ex jugador de la Roma por ejercer en Italia con una licencia sacada en Inglaterra: "Para ejercer en Italia no debe hacer trampa".

"Gran jugador e ícono del fútbol mundial, pero ser agente es otro deporte que debes saber jugar, no hacer trampa. Francesco no puede operar en Italia, donde los agentes para definirse como tales se ven obligados a tomar pruebas muy duras, solo porque el presidente del CONI (Comité Olímpico Nacional de Italia) le otorga el uso de la licencia de inglés, cuya obtención no requiere ningún examen de calificación", comentó Di Campli.

Y añadió sin tapujos: "Yo, que estudié para aprobarlo en Italia, nunca estaré en la misma posición. Entonces no puede permitirse el lujo de llamar a Insigne, Tonali y quién sabe quién más que tiene un agente. El escenario actual también tolera a los que van a hacer los exámenes en España: allí solo tiene que pagar 700 euros y en 10 minutos también puede quitarnos el título de agente. Pero el asunto es que nadie interviene. Se necesitaría una regulación estricta".