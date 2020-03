Di María insiste: el Madrid no quiso que jugara la final de 2014

El futbolista argentino charló con Andy Kusnetzoff en su programa 'Podemos Hablar', de 'Telefé', desde el confinamiento al que está sometido en Francia. Entre muchas cuestiones, Di María fue consultado por el famoso incidente de la carta del Madrid en Brasil 2014.

Pongámonos en situación. Di María se había lesionado en el partido de cuartos ante Bélgica. Argentina jugó las semifinales sin él en el banquillo y había posibilidades de que le recuperase de cara a la final.

Entonces ocurrió el incidente tal, el cual Di María asegura que fue del siguiente modo. "La conté varias veces y mucha gente sigue pensando que no es así. Los tres que sabemos la verdad somos el doctor (Daniel Martínez), Alejandro Sabella y yo", empezó diciendo.

"Venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol, era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final", aseguró.

Di María se olía que el Madrid pretendía darle salida, tras cuatro temporadas en el club. "Me imaginaba porque sabía que James venía al Madrid y era mi posición, entonces sabía que me querían vender", explicó.

"Llegó la carta, Daniel (Martínez, doctor de la 'Albiceleste') me la dio y me dijo que era del Real Madrid, no quise ni siquiera mirarla y la rompí", continuó Di María.

Él quiso jugar, pese a todo. "Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo en mi lugar", reveló el 'Fideo'. No jugó ni un minuto en la final contra Alemania.

"Estoy feliz porque creo que del Mundial fue el mejor partido, los chicos hicieron un partido excepcional, no tuvimos la suerte que se necesita para ser campeón", apuntó también el argentino.

Pero este polémico tema no fue el único que se trató en la peculiar entrevista. Di María también explicó cómo está viviendo el confinamiento en París. "Es algo loco lo que estamos viviendo. Estamos aislados hace 14 días desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena", explicó.

"Nosotros dos días más por pedido del club. Salimos una sola vez al súper. Tratando de no hacer muchas cosas, en casa. Por nuestras hijas que no nos contagiemos", siguió.

"Yo voy mucho al súper, tengo una vida normal porque la gente es respetuosa. Aunque con esto, fue solamente una vez mi mujer. Se sacó toda la ropa en la puerta antes de entrar a casa y se fue a bañar. Te asusta un poco todo. La situación que uno mira y escucha te da miedo", destacó el argentino.

Dijo estar medianamente informado de lo que ocurre en su Argentina natal, e hizo un llamamiento a la gente a cumplir con las medidas de aislamiento propuestas por el gobierno de la nación, para evitar la propagación de la enfermedad.