Di María, peor que nunca en el PSG

Ha sido una pieza fundamental para el PSG en los últimos años. De hecho es el jugador que más ha utilizado Thomas Tuchel en sus tres años en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, Di María vive un momento crítico en el PSG.

Desde Francia han entendido la suplencia de Di María y su no participación en el choque frente al Manchester United como una declaración de intenciones del técnico alemán, que argumentó su decisión posteriormente en rueda de prensa.

"Queremos encontrar los espacios en profundidad para salir rápido. Por eso he decidido meter a Moise Kean de titular. No es una decisión contra Di María", explicó el ex del Borussia Dortmund.

Di María estuvo a punto de salir en el minuto 85, pero Diallo se lesionó y Tuchel cambió su decisión final. El partido acabó con victoria por 1-3 para el PSG y refrendó la apuesta del entrenador por reforzar el centro del campo en lugar de jugar con más delanteros.

El caso de Di María no parece que vaya a tener final feliz en el Parque de los Príncipes. Su contrato vence en junio de 2021 y los rumores sobre su marcha son cada vez mayores. El Inter de Milán y la Roma, los principales candidatos a llevarse al argentino, tal y como informa 'AS'.