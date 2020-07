Día triste en el Málaga: Adriana Martín se despide

Triste noticia para el Málaga Femenino. Adriana Martín, capitana, referente e ilustre jugadora del conjunto blanquiazul, anunció su salida del equipo. Con una emotiva carta que publicó en su cuenta de Instagram, se despidió del equipo.

Ex jugadora internacional española, Adriana lideraba al conjunto malagueño desde el 2017 y fue el alma del equipo en la conquista del ascenso a la Primera Iberdrola. Lamentablemente, el Málaga volvió a descender al año siguiente.

Decía la capitana que no se marcharía del equipo sin antes devolverlo a la categoría de oro del fútbol femenino español, donde merece estar, pero la pandemia de coronavirus obligó a suspender la temporada y Adriana decidió poner punto y final a una etapa en la que se ha ganado el corazón de todos los malaguistas.

Esta es la carta de despedida de Adriana Martín:

"Malaguistas. Es un día muy triste para mí. Con lágrimas en los ojos me despido de la que ha sido mi casa estos últimos tres años. Desde el primer día que supe que el Málaga era un club especial y el malaguismo se grabó a fuego en mi corazón. A cientos de kilómetros de casa, sentí que tenía un hogar, encontré con vosotros una nueva familia.

GRACIAS. A cada persona que forma parte de este gran club; cada miembro de su Directiva, a todos sus empleados y empleadas, Consejeros, a todos mis técnicos y compañeras por haberme dado la oportunidad de defender este escudo y crecer tanto personal como profesionalmente. Un escudo que he defendido con un tremendo orgullo. Por el que me he entregado cada día al máximo tanto dentro como fuera del campo, y con la felicidad absoluta de lucir el brazalete de capitana y lo que eso representa, intentando hacerlo como mejor he sabido.

A la afición, por haber estado de manera incondicional siempre a nuestro lado. Especialmente a la Peña Coraje y Corazon por su cariño, por ser nuestro soporte, nuestra fuerza y nuestro aliento en todo momento, sin importar las condiciones climatológicas o los resultados.

A mis Genuine. No tengo palabras que expresen mi admiración y lo que siento por todos los compañeros y jugador@s. Sois ejemplo, sois inspiración, bondad, compañerismo, superación, fuerza, humildad, ilusión, sois inocencia y alegría, sois puro AMOR. Creo que jamás podré devolver a este club, que esta maravillosa ciudad y a su gente todo lo que me han dado.

MEMORIA. La memoria nunca olvida y llevaré siempre en mi corazón cada día que defendí esta camiseta.

COMPROMISO. Con la satisfacción de hacerme entregado en cuerpo y alma por el MCF y este precioso sentimiento malaguista.

FE. No hay nada que desee más que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en un futuro.

Me hubiese encantado colgar las botas aquí, pero la situación no me ha dejado otra alternativa. No puedo decirte adiós MCF, porque el SENTIMIENTO NUNCA MUERE, y donde esté siempre seré una MALAGUISTA más.

Te quiero Málaga. A.MARTIN 10".