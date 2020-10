Diamanka quiere asegurar la permanencia y dar un paso más

El centrocampista Pape Maly Diamanka, jugador cedido por el Girona al Albacete, prometió "ilusión" y "trabajo" para jugar "todos los minutos posibles y así ayudar al equipo a lograr la permanencia cuanto antes para pensar luego en otras metas".

Diamanka, que aseguró que siempre hubo interés del Albacete por él, aseguró estar contento con su llegada al club manchego.

El jugador senegalés jugó por vez primera en el estadio Carlos Belmonte en el encuentro de vuelta de la final del 'play off' de ascenso a Segunda de 2014 con el Sestao, en un duelo en el que reconoció que le "gustó mucho el ambiente" y que, desde entonces, nota que la gente le quiere.

"Va a ser el primer año y espero hacerlo bien para devolverle la confianza tanto a la gente que ha apostado por que venga como a los aficionados", indicó Dimanka en declaraciones al departamento de comunicación del club albaceteño.

El jugador africano, que tiene 30 años, aterriza en un equipo colista que no ha marcado y que no ha sumado ni un punto y, por eso, pidió a los suyos que "nos pongamos las pilas cuanto antes porque, si no, se complica cada vez más y es difícil salir de ahí abajo".

Añadió que la categoría de plata del fútbol español es "complicada porque hay mucha igualdad y cualquier equipo te puede ganar", pero confió en que, "con los buenos futbolistas que hay, vayamos rodándonos para empezar a ganar partidos".

El centrocampista senegalés llega como cedido al Albacete hasta final de temporada sin opción de compra tras una operación en la que Girona, su club, y el cuadro albaceteño compartirán su ficha.