Diawara, uno de los positivos por COVID-19 de Guinea

La Selección Guineana está en boca de todos después de que un brote de coronavirus haya afectado a su plantilla, lo que ha conllevado la suspensión del encuentro que iba a disputar dicho combinado frente a Gambia en Faro (Portugal).

Las informaciones apuntan a que habría un total de cinco casos confirmados en el plantel africano, aunque la Federación de Guinea no ha desvelado los nombres de los mismos hasta el momento.

Sin embargo, uno de los afectados ha dado un paso adelante y, a través de sus redes sociales, ha revelado ser uno de los contagiados. Se trata de Amadou Diawara, futbolista de la Roma.

"Hola a todos, en la mañana de este lunes 12 de octubre salí de la concentración de la Selección de Guinea. Lamentablemente di positivo por COVID-19. Quiero tranquilizar a todas las personas que me conocen, por suerte me encuentro bien, pero obviamente tendré que respetar el período de cuarentena. Espero volver a estar a disposición del técnico lo antes posible", explicó el jugador del cuadro capitalino, que por fortuna no parece sufrir toda la virulencia del coronavirus.