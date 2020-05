"Dicen que mi gol al Madrid fue a 170 km/h"

El fútbol se ha perdido grandes talentos por malas cabezas. Y Brasil, por desgracia, se ha llevado la palma. Adriano Leite es un vivo ejemplo de lo que pudo ser y no fue.

Sorprendió al mundo del fútbol a su llegada al Inter, pero apenas pudo mostrar su calidad a cuentagotas y acabó pagando su pasado, que le engulló en la capital lombarda.

En una carta a los canales oficiales del Inter, recordó su trayectoria y su puesta de largo en el Santiago Bernabéu, ante todo un Real Madrid.

"Acababa de llegar y, de repente, el Inter me convocó para ir a Madrid. Jugar ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, hubiera sido suficiente para muchos. Pero no para mí. Olvidé dónde estaba y jugué como si lo hiciese en la tierra de Vila Cruzeiro. Regateé, hice caños... todo fue un éxito", rememoró.

El atacante del Inter marcó entonces uno de los mejores tantos de su carrera, un lanzamiento de falta brutal desde la frontal. "Me hicieron una falta y desde el banquillo me animaron a tirarla. Pensé en aquellos tiros que volvían loca a mi madre en casa y chuté. Dicen que fue a 170 km/h", apuntó el ex jugador.

Adriano se refería a sus modestos inicios al hablar de su madre: "A veces tenía que ponerme en la esquina de la calle para pedir dinero. El día más feliz de mi vida fue el que mi padre, Almir, regresó a casa. '¿Has visto mi tiro? Lo he entrenado desde niño. Rompí puertas y objetos y desesperé a mamá', le dije. Ella me pagó las cuotas de Flamengo y tuvo que trabajar vendiendo dulces para poder hacerlo".

El 'Emperador' reconoció que lo pasó mal con la pérdida de su padre. "Me dejó un vacío insalvable. Es curioso que fuera en una ciudad de Suiza, para un brasileño como yo, donde volviera a ver la luz. Jugábamos contra el Basilea e hice un gol para dedicárselo a mi padre. El Inter se portó muy bien. Moratti fue como un padre y Zanetti y el resto de chicos, también", dijo del fallecimiento de su progenitor.