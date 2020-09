Diego Carlos ignora los rumores: "Estoy centrado en el Sevilla"

Nadie en el Sevilla piensa en una hipotética salida de Diego Carlos. Ha sido una pieza fundamental para Lopetegui, y esperan que lo siga siendo en la temporada del retorno a la Champions League.

Además, el brasileño tampoco piensa en salir del conjunto hispalense, al que le ha cogido mucho cariño un año después de llegar. "Sobre una salida estoy tranquilo, todo sigue su camino. Hay mucha especulación y nada concreto, estoy totalmente centrado en el Sevilla", explicó en declaraciones a 'Globoesporte'.

Su gran rendimiento le ha llevado a la agenda de grandes equipos de Europa, como el Liverpool. "Hablo siempre con mis agentes para decirles que no me cuenten nada sobre negociaciones. Sólo me informan de cosas muy avanzadas, no sé si eso será con el Sevilla o con otro club", avanzó el central.

No obstante, de momento, el Sevilla ocupa el 100% de sus pensamientos deportivos: "Pero yo sólo me centro en el Sevilla hasta que hablemos si aparece alguna oferta. Dije que en el caso de salir del Sevilla mi objetivo es ir más arriba, y el Sevilla es un gigante".

El que quiera llevarse a Diego Carlos tendrá que poner 75 millones de euros, el precio de su cláusula, encima de la mesa. "Yo doy gracias al club por todo lo que ha hecho por mí,de hacerme jugar, por el título que hemos ganado... Esto me abrirá muchas puertas, pero quiero que las cosas sean claras y no rumores", añadió.

Por último, sobre la posibilidad de ser convocado por la Selección Brasileña: "Soy muy paciente con eso, sé que debo centrarme en el Sevilla porque para ser llamado por tu selección lo tienes que hacer bien en tu club".