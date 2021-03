"Diego Costa es una pequeña rata asquerosa"

Diego Costa, noticia por haber despertado el interés del Benfica, se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un futbolista guerrero, de esos que no descansan ni un segundo y que amargan a cualquier rival.

En su etapa en Inglaterra, el hispanobrasileño no hizo precisamente amigos. Ben Foster, portero del Watford, le recordó como uno de los rivales más incómodos de su carrera. Y no tuvo precisamente palabras bonitas: "Era una pequeña rata asquerosa".

"Solo se quejaba, rascaba y no dejaba a nadie en paz. Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra ellos, te pegan, rascan, hacen lo que sea. Son ganadores puros, me encantan los futbolistas así", explicó en 'The Cycling GK', canal de Youtube.

Foster también recordó el poco tiempo que pasó junto a Roy Keane: "Solo fue un tiempo, pero me asustó. Era un tipo aterrador". "Nemanja Vidic también estaba enfermo. Era capaz de poner la cabeza frente a la bota de un rival para que no hubiera gol", continuó.

Y si Foster alabó la competitividad de todos esos hombres, sí que censuró a otro. "Carlos Tévez era un desastre entrenando. No le interesaban en absoluto, tenía una pésima actitud. Pero llegaban los partidos... y qué jugador. ¡Qué mentalidad tenía... y qué talento!", concluyó del argentino.