Diego Costa, un hombre de sangre caliente

Vuelve el fútbol en España y durante junio y julio, meses en los que finalizará la temporada, se esperan altas temperaturas durante los partidos. Un estado que le va muy bien a Diego Costa, un jugador que se está exprimiendo al máximo para reconducir su decepcionante campaña.

El delantero del Atlético de Madrid, lesionado durante prácticamente todo el curso, quiere empezar esta 'miniliga' de once partidos a tope y tiene el ejemplo de otros comienzos de temporada que se le han dado muy bien.

Hace dos campañas, estuvo a un nivel sobresaliente en la Supercopa de Europa que el Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid en Tallinn. En 2019, repitió ante los blancos y firmó ¡cuatro goles! en el derbi amistoso de los Estados Unidos. Siempre con buena temperatura en el césped.

'AS' recuerda estos dos encuentros, pero no son únicos. A Diego Costa se le suele dar bien el comienzo liguero. Para colmo, el delantero del Atlético vuelve con ganas, pues no marca desde octubre y espera por fin reencontrarse con su mejor versión.

El Atlético, que ha tenido tremendos problemas en ataque, fundamentalmente fuera de casa, espera un gran rendimiento del atacante para poder sellar el regreso a la Champions, primero, y para llegar a tope a la resolución de la competición europea, en la que los rojiblancos ya están entre los ocho mejores de Europa.