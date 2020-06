Diego Costa vuelve al escenario de su peor recuerdo

Diego Costa regresa al Camp Nou. Lo ha pisado muchas veces, si bien la última le marcó para siempre. A los 30 minutos, Gil Manzano le mostró la roja. Según el colegiado extremeño en su acta, le dedicó un "me cag* en tu p*ta madre" por duplicado. Según el delantero, el pronombre dicho fue mi, no tu. No hubo apelación posible, le cayeron ocho encuentros y ahí se acabó su temporada.

Fue la mayor sanción de SU carrera y elevó exponencialmente su fama de futbolista polémico y deslenguado. Este martes volverá a pisar ese escenario e inevitablemente pasará por su mente ese recuerdo.

Gil Manzano y Diego Costa ya se reencontraron en Liga. En esta ocasión será Hernández Hernández quien dirija el encuentro, en el que el Barcelona se juega mucho más que el Atlético de Madrid, que ha hecho sus deberes en el confinamiento y tiene la clasificación para la Champions prácticamente en el bolsillo.

Aquel castigo para el jugador de Lagarto dejó la última gran sanción que hemos visto en el fútbol español después de que Pepe pateara a Casquero en un Madrid-Getafe de 2009.