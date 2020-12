"Diego estaba cansado, no quería vivir más"

Alfredo Cahe es una de esas personas que conocían bien a Diego Armando Maradona. El ex médico del argentino charló con 'Confrontados', de 'Canal 9', y recordó cómo fueron esos últimos días del 'Pelusa'.

"Cuando le vi en Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra y tampoco con el psicólogo. Me cerraron las puertas. La única vez que le vi, estaba dormido profundamente", reconoció.

"No pude convencer a Luque. Me cerró las puertas de la... bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado", añadió Cahe.

El médico, que conocía la salud de Diego, recomendó otra opción: "Sugerí que era importante, imprescindible, llevarlo a un lugar adecuado previo, y después dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor".

"El segundo día que lo iba a ver, ya se había producido el suicidio. Diego eso porque para mí lo fue. Diego estaba cansado. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo que no quería vivir más, que estaba cansado de la vida. Y cuando salió de la habitación me comunicó que Diego estaba muerto", finalizó.