Diego Llorente pide que se oiga a "médicos y fisioterapeutas"

El defensa de la Real Sociedad Diego Llorente no se opone a la posibilidad de rebaja de salarios que empiezan a proponer algunos clubes para afrontar la crisis económica si finalmente la temporada no puede concluir y señaló que "los jugadores no somos ajenos a esta realidad".

"Desde el club nos transmiten tranquilidad, pero hay incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar", reconoció el futbolista de la Real a la web del club, en la que añadió que "lo que nos propongan, porque así lo requieren las circunstancias, se acatará como todo trabajador".

Otras de las medidas que están sobre la mesa para terminar la temporada, la de comprimir el calendario y jugar partidos cada pocos días, no la descarta Llorente, quien pide, eso sí, garantías para la salud de los jugadores.

"Habría que ver en qué fechas estaríamos para ajustar el calendario y, si no hubiera más remedio que jugar partidos cada dos días, en ese caso habría que escuchar también a médicos y fisioterapeutas que nos acompañan día a día para ver el riesgo de lesión que hay", declaró Llorente.

La posibilidad de haber jugado la Eurocopa 2020, ahora retrasada un año, no le preocupa al zaguero madrileño, que ha entrado en varias convocatorias de Luis Enrique. Resignado, aseguró que "si no es esta temporada, será a la siguiente, por lo que hay soñar con uno de los objetivos de todo jugador a nivel individual y seguir trabajando ya que la competencia es muy dura".

Diego Llorente también reconoció que en la actual situación de confinamiento ayuda la posibilidad de disputar la final de Copa y defender la cuarta plaza en la liga como motivación para mantener una dura rutina de no perder la forma y entrenarse "duro desde nuestras casas".