Diego López radiografía a Courtois, Oblak, Neuer, Keylor, Ter Stegen y Buffon

Diego López, portero del Espanyol, pidió "paciencia" a toda la sociedad en plena pandemia por el coronavirus, aseguró que España "lo está pasando muy mal", pero lanzó un mensaje de optimismo mirando al futuro, convencido de que se volverá "a la normalidad" y el fútbol recuperará su papel importante "para alegrar" a todas las personas.

"Todos tenemos que tener paciencia estos días. Seamos responsables. Vivimos una situación de emergencia global y nuestro país lo está pasando muy mal. Apoyemos a las personas que están pasando la enfermedad y a los que lo están dando todo en primera línea. El resto seamos responsables quedándonos en casa. Todo pasará en un tiempo, volveremos a la normalidad y pronto volverá el fútbol para alegrar a todas las personas en el día a día", reflexionó Diego López en un encuentro en las redes.

En su caso, el portero se quedó en Barcelona con su mujer y tres hijas. Al vivir en un piso está teniendo más problemas para entrenar pero entre la bicicleta y las pesas mantiene un buen tono físico.

"Estamos en familia y tenemos salud que es lo más importante. Vivo con preocupación, como todos los españoles, por lo que está sucediendo en el país y en el mundo", reconoció.

"Se hace un poco difícil entrenar al vivir en un piso y no en chalet, como otros futbolistas. Tienes menos espacio, trabajo el tema aeróbico con bicicleta para no perder tanto y la fuerza con material que nos ha proporcionado el Espanyol que organiza entrenamientos y tenemos relación con los compañeros de manera virtual", añadió.

Aunque Diego cree que cuando puedan recuperar los entrenamientos en la ciudad deportiva, necesitarán una pretemporada. "Se va a perder la forma y se necesita tiempo para recuperar el nivel físico de antes. Ahora gracias a las redes hay mucho contenido a la mano de todos para hacer en casa y es muy bueno".

Preguntado por características de los porteros para crear el ideal por 'Futbolemotion', el creador del encuentro digital, Diego López destacó cualidades de Thibaut Courtois, Jan Oblak, Keylor Navas, Ter Stegen y Buffon.

"En el juego aéreo hoy por hoy el que mejor lo domina es Courtois. Ha evolucionado mucho en la colocación, está fuera de la portería, abarca más área y su envergadura le facilita mucho las cosas. En blocaje me gusta mucho Oblak, tiene muy buenas manos. En agilidad me quedo con Keylor por su estructura, es un portero muy ágil y rápido en sus movimientos", opinó.

"En el juego con los pies Ter Stegen es un referente para todos los porteros. A veces parece un jugador de campo. En uno contra uno lo domina mucho Neuer y mentalidad me quedaría con Buffon porque es un referente para todos los porteros de mi generación, sigue en activo a su edad en un gran equipo y es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol", añadió.

Recordando sus inicios, Diego López señaló a un gallego como él como su ídolo de infancia. "Mi referente era Buyo. Era madridista desde niño, lo veía y era mi ídolo. Recuerdo que le mandé una carta y me devolvió una postal firmada que aún guardo en casa como un tesoro. Para mí Buyo era lo máximo".

Diego mostró agradecimiento a Manuel Ameiro, antiguo entrenador de porteros del Real Madrid y pieza clave en su carrera. "Llegué muy tarde al Real Madrid, con 18 años no había trabajado nada específico y me encontré con un pionero como Ameiro. Gracias a él lo aprendí todo a nivel técnico y táctico. Comencé tarde, pero me hizo llegar a donde he llegado", avisó.