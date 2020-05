Diego Martínez anhela haber tenido "más tiempo para entrenar todos"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, reconoció este viernes en una rueda de prensa virtual que le hubiese gustado "tener más tiempo" para entrenar con toda su plantilla a la vez antes de que se reinicie LaLiga el 11 de junio, pero que se vive "una situación extraordinaria" y que se adaptan a lo que hay.

Diego dijo que ve a su equipo "con una marcha más respecto a los primeros días, que eran de más incertidumbre" e hizo un balance "muy positivo" de estas semanas de entrenamientos porque observa en sus jugadores "concentración, intensidad y una actitud sobresaliente".

Consideró que tiene "bastante incidencia en la preparación" el hecho de no poder disputar amistosos pero entiende que "no sea factible" y, sobre los once partidos que quedan por delante, apuntó que "costará coger el ritmo" y "va a ser muy importante mantener la atención" porque "el margen de error es mínimo".

"El tiempo pasa volando, solo habrá tiempo para competir y recuperar. En nuestro acierto, motivación y máxima atención en cada detalle es donde va a estar el éxito", añadió el preparador, quien solo se pone como objetivo "el siguiente partido" porque quieren ganarlo "todo" y ello exigirá a "ir más al límite todavía" y "todo de todos en todo momento".

Sobre la nueva lesión de Ángel Montoro, aseveró que "es un jugador muy importante que este año no está pudiendo participar con normalidad" y que "el primer enfoque es la persona porque el que más lo sufre es él".

"Para el equipo es muy importante, pero encontraremos una solución y seguiremos esperando a Montoro el tiempo que haga falta porque es uno de nuestros referentes y pilares. Lo más importante no es cuándo va a estar sino que cuando esté, este lo mejor posible", agregó en relación al medio valenciano.

Respecto al venezolano Yangel Herrera, que cumple una semana de entrenamientos tras superar el coronavirus, comentó que le ve "mentalmente muy bien, como siempre, muy natural" y que "es un chico con una actitud de diez".

Cuando está a punto de cumplirse un año del ascenso a LaLiga Santander, Diego afirmó que "no ha cambiado la identidad ni la unión" del equipo, y que el hecho de que "esos valores sean exitosos para ascender y para tener esta trayectoria en Primera es la esencia de todo y lo que te permite ser sostenible en el tiempo".