Diego Martínez desea despertar de la pesadilla y recuperar la normalidad

El entrenador del Granada, Diego Martínez, dijo que su equipo quiere "recuperar la normalidad cuanto antes" tras dos semanas que fueron "una pesadilla” por los casos de coronavirus que hubo en la plantilla y por los que se vio obligado por LaLiga a jugar ante la Real Sociedad con futbolistas que "no debían haber jugado por motivos de salud".

El técnico reconoció que casi todo lo vivido en esos días fue "extrañísimo", mientras que sobre el hecho de ser obligados a jugar ante la Real Sociedad se limitó a comentar que espera que "la misma inflexibilidad que marca la normativa se dé durante toda la competición y para todo el mundo igual en lo que viene".

Destacó el "comportamiento, el compromiso y los valores" mostrados por sus jugadores en los últimos encuentros, y agradeció "de todo corazón" a los futbolistas que ante la Real Sociedad defendieron la camiseta del Granada "con honor, orgullo, profesionalidad y dignidad", a pesar de que algunos de ellos "no debían haber jugado por motivos de salud".

Sobre la alineación indebida con la que acabó el Granada el choque ante los donostiarras, Diego Martínez esgrimió que tiene la obligación de "preservar la salud" de sus jugadores y que siempre toma sus decisiones "en función de lo que demanda el partido".

"Pese a todo lo negativo que le ha pasado al Granada en estas dos semanas, nos agarramos a lo poco positivo que puede haber. Los palos en las ruedas te llevan a momentos difíciles, duros y complicados, pero queremos volver a competir y demostrar nuestra mejor versión", sentenció.

También reconoció que le gustaría saber "cómo está" su equipo, ya que mentalmente ve a sus jugadores "con ganas y motivación", pero mantiene la "incertidumbre" de su estado físico. "Una cosa es que estén aquí y otra que estén en plenas de condiciones", apostilló.

"Todos estamos peleando por estar a tope, pero una cosa es superar la enfermedad y otra estar en plenitud y volver al nivel tan alto que estaba dando el equipo. No es lo mismo recuperarte para seguir una vida más o menos normal que para jugar un partido de Primera al máximo nivel, no hay una varita mágica para evitar que no nos afecte", agregó.

Sobre el Real Valladolid, el técnico del Granada resaltó que "tiene buen nivel en el uno para uno"y muchos jugadores con "desborde, experiencia y buen pie". "Los partidos ante ellos son partidos que se desequilibran por detalles", subrayó Martínez, quien pronosticó un encuentro "muy complejo" para los suyos.