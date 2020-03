Diego Martínez dio importancia al punto

No hay adversidad posible para Diego Martínez. El entrenador del Granada huyó de los lamentos para analizar el empate de su equipo ante el Levante en el Ciutat de València, al tiempo que felicitó a sus jugadores por el esfuerzo en tierras valencianas.

"Este equipo nunca se ha caído, por lo que tampoco se tiene que levantar", avanzó el gallego, que lamentó la acción final de Roberto Soldado. "No ponemos excusas, pero está claro que las circunstancias tenían condicionantes. Encima te pones con el gol en contra, ante un rival con calidad y velocidad sobre todo al espacio", matizó.

Pese a todo, destacó el trabajo en la segunda mitad: "Presionamos más arriba y aprovechamos los espacios. No podemos olvidar lo que somos: hay que trabajar los partidos. En los once ganados hubo minutos para el contrario. Fuimos a ganar y el destino nos dio la oportunidad. Ellos lo aprovecharon en la primera vuelta, nosotros no en la segunda", lamentó el de Vigo.

Respecto a Machís autor del gol, Diego dijo estar "encantado con su aportación". También glosó la reacción del equipo tras la eliminación copera: "No nos hemos caído. Estábamos jodid*s, frustrados y merecimos el pase a la final. Hemos seguido compitiendo y estamos orgullosos".

Por último valoró el hecho de acumular 38 puntos con once partidos aún por delante. "Sumar en Primera a estas alturas de la temporada es difícil. Lo que queremos es recaudar, sin mirar la clasificación. Será complicado ante rivales como el Levante. Es un gran punto", consideró.