Diego Martínez lamentó la cantidad de bajas que tendrá ante el Elche

El entrenador del Granada, Diego Martínez, reconoció que con la "lista de bajas" que afronta su equipo el partido de este domingo ante el Elche podría conformar "un once titular", aunque garantizó que "los once que salgan van a competir a su mejor nivel" pese a que algunos futbolistas que jueguen "van a arriesgar" al no estar en un estado físico óptimo.

Diego indicó este sábado en rueda de prensa telemática que espera un partido "de máxima exigencia" porque el Elche es "un rival directo" que es "tremendamente complicado" y en Primera "todos los partidos son igualados y difíciles, y más a estas alturas".

El técnico destacó que el cuadro ilicitano es "un equipo muy competitivo que tiene jugadores arriba de buen juego directo, y desborde y velocidad por fuera", agregando que "sus resultados fueron extraordinarios en el primer tramo" de la temporada y que ahora viene de "una victoria en casa".

"Va a ser muy difícil, pero a competir y a dar lo mejor de nosotros. Ojalá estemos acertados y no cometamos errores", añadió Diego, quien reconoció lo condicionado que estará su equipo por las bajas tras el exigente partido del pasado jueves en la Europa League contra el Nápoles.

"Los once que salgan van a competir a su mejor nivel, pero va a haber jugadores que van a arriesgar, con todo lo que eso significa", destacó el técnico, quien confirmó que citará a varios jugadores del filial porque "la lista de bajas podría ser un once titular".

"El once que salga estará totalmente adaptado a la disponibilidad y no al rival, intentaremos competir desde nuestros valores, pero el dibujo, la estructura y el once que salga tendrá que ver con las sensaciones de los jugadores", añadió.

El preparador rojiblanco confirmó que nunca antes en toda su carrera se había topado con tantas bajas y con tantos jugadores condicionados por lo físico de cara a un partido como ahora.

"Es el momento de pensar en las soluciones, es lo que hay. Si algo hemos tenido es que nuestros valores han sido la adaptación, competir en cualquier circunstancia y tirar hacia adelante. Este equipo se metió en Europa haciendo posible lo muy improbable", concluyó.

Diego cree que el equipo que dirige y sus jugadores lanzan "un mensaje a la sociedad" con los hitos históricos que están consiguiendo gracias a valores como "la resiliencia, el optimizar recursos y el lema de que "juntos" son "más fuertes".