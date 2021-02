"Diego no quería vivir, no se dejaba ayudar"

El año 2020 quedará siempre grabado en la mente de los argentinos por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Meses después, Johnny Espósito, sobrino del 'Pelusa', pasó por 'Vino para Vos' de 'KZO' y contó cómo fue para él la pérdida de Diego.

Ese 25 de noviembre fue fatal para el astro argentino, pero también para toda su familia. Johnny Espósito, emocionado, contó cómo fueron los días previos.

"El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no peleó como lo hizo siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él no podía patear una pelota", resaltó.

"El 24 hicimos lo de todos los días: mirar la tele, ver fútbol, beber mate y nada. Yo sentí que él ya no quería más. Por ejemplo, el hecho de 'vamos a salir a caminar al patio' y que él diga que no... es porque no quería más", añadió Espósito en su explicación.

La familia intentó que luchara hasta el último momento: "Yo intentaba animar, pero cuando él decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas, no quiero seguir así'. No sé si lo que sentía, pero si llego a saber que era el último día, me hubiese quedado con él":