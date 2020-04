Diego Reyes rehusó vestir la camiseta de Chivas

Diego Reyes busca la estabilidad en su carrera, pero no será en Chivas. El central de Tigres, ex del América o de la Real Sociedad, rehusó vestir la camiseta de uno de sus grandes rivales.

"Nunca me buscó Chivas, creo que no me aceptarían en su equipo, y tampoco creo que sea respetuoso de mi parte jugar en esa institución. Mi admiración porque juegan con puros mexicanos, pero creo que nunca podría estar en ese equipo", dijo en su cuenta de Instagram.

No quedaron ahí las palabras del mexicano. "Desde pequeños siempre hubo una rivalidad muy fuerte, igual contra Pumas, así que no creo poder jugar en una institución así, pero mis respetos para ellos. No me buscaron y no tuve contacto con ellos", sentenció.

El central se encuentra actualmente en las filas de Tigres, donde llegó procedente del Leganés y con quien tiene contrato hasta 2022. Pero el futuro de Diego Reyes es una incógnita.