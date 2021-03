Diego solo piensa en "Molde, Molde y Molde"

El Granada puede lograr este jueves el billete a los cuartos de final de la Europa League si sentencia al Molde. Diego Martínez no se fía un pelo de los noruegos, contra los que se mide en el Puskás Aréna de Budapest.

"Esto son octavos de final de la Europa League. Va a ser muy difícil, ya que la eliminatoria está muy abierta. Sabemos que vamos a tener que hacer muchas cosas bien durante el partido para poder ganarlo. Y ese es nuestro objetivo, pasar la eliminatoria", aseveró.

"La eliminatoria está abierta", insistió, y apostilló: "Tengo mucha experiencia en el sentido de que me ha tocado vivir en mi carrera muchas eliminatorias a doble o a un partido. La clave es que aproveches bien tus momentos y no cometer errores".

A Diego se le preguntó por Yangel Herrera y si seguirá en el Granada la próxima temporada. "No es día de futuro, sino de Europa League. Recuerdo una imagen contra el Getafe que le dan un golpe en la cabeza y quería entrar medio mareado, quería engañar al médico... Fue el primer partido posconfinamiento", aseveró.

Pero aprovechando las alabanzas sobre el centrocampista, Diego dejó claro lo único que pasa por su cabeza: "Su ejemplo de compromiso es total, brutal. Si estamos aquí, en gran medida, es gracias a su gran rendimiento. Solo hay Molde, Molde, Molde y disfrutar este momento juntos".

En cuanto a las posibles bajas, habló esperanzado: "Falta un entrenamiento, pero con Vallejo, Eteki, Machís y Kenedy somos optimistas. Dentro del momento en el que están, evidentemente, los que llevan más minutos estarán y en el caso de Darwin, ojalá pueda ayudarnos en algunos minutos".

"Hemos elegido a los 19 jugadores que compensaban mejor la convocatoria. Los que no han podido viajar tipo Foulquier, Luis Suárez y Pepe Sánchez, por lesión. Han venido jugadores no inscritos… me reía porque Puertas me lleva diciendo toda la semana que Yangel jugó en el Huesca de lateral… lo suelto ahí", concluyó respecto a la lista.