Dier se veía fuera del Tottenham, pero Mou relanzó su carrera con una promesa

Eric Dier pasó de tener la cabeza fuera del Tottenham a antojarse clave en su esquema, y todo por una promesa de José Mourinho. Cuando el técnico llegó al equipo, habló con el jugador, que le pidió que le usara de central. ¿La respuesta de su técnico? Que sí, que le demostrara lo que sabe hacer.

"Sentía como si mi carrera hubiera terminado. Realmente fue uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional. Claro que estuvo en mi mente dejar el equipo. No sentía que estuviera logrando lo que quería. No tenía ganas de estar en un club en el último año de mi contrato. El club sabía que en el verano se tomaría una decisión de cualquier manera", comenzó explicando el futbolista a 'Daily Mail'.

Y pasó al capítulo en que habló con su jefe: "Había jugado los dos últimos partidos de Pochettino como central, por lo que era difícil volver a jugar en el centro del campo. Se lo expliqué a Mourinho. Le dije: 'Aquí es donde quiero jugar: en defensa'. Pero sabía que era un riesgo".

"Él solo dijo: 'Está bien, si quieres jugar como defensa central, ahora es tu oportunidad. Muéstramelo'. También me dio tiempo para hacer una pretemporada realmente buena. Me sentí tan concentrado en el fútbol como no lo había sentido desde que tenía 19 años. Ese sentimiento es algo a lo que he hecho todo lo posible por aferrarme", concluyó.

De paso, analizó a Mourinho en líneas generales, no solo centrado en su caso: "Tiene una gran presencia. Su éxito en el juego es algo que este club no ha visto, por lo que tiene mucho peso. En el vestuario, todos intentamos llegar al lugar donde ha estado antes. Y la verdad es que él es el primero en ser serio cuando llega el momento y el primero en reír cuando llega el momento. Sergio Reguilón ya lo ha dicho, así que le estoy 'robando' sus palabras".