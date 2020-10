Dier y su 'apretón': "Mou no estaba contento, pero no pude evitarlo"

Eric Dier se vio obligado a marcharse a los vestuarios en mitad del partido entre el Tottenham y el Chelsea para poder ir al baño. Para colmo, José Mourinho lo persiguió para que volviera al terreno de juego.

Tras la victoria de los 'spurs' en los penaltis, Dier hizo un repaso del encuentro a los medios del club: "Como le dije a Mourinho, este es un partido que me encanta jugar. Ha sido muy pronto tras nuestro último partido, pero es mérito de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores".

"Algunos de ellos disputaban su primer partido de la temporada, otros quizás habían tenido un inicio de temporada complicado, sin jugar tantos partidos como querrían y hacer el partido que todos han hecho es fantástico", añadió.

El centrocampista inglés quiso presumir de equipo: "Se debe a la calidad que sabemos que tenemos. Todos sabemos que la tenemos y jugar con el carácter y la personalidad con la que lo hemos hecho es genial. No tenemos excusa después de hacerlo así para intentar jugar siempre a este nivel".

Finalmente, se refirió a su cómico momento: "Estoy bien, es la primera vez que me pasa. No podía evitarlo. Oí que tuvieron una ocasión, así que menos mal que no marcaron porque eso no hubiera sido bueno".

"José no estaba contento, pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Hay cosas que no se pueden evitar", sentenció el jugador británico entre risas.