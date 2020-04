Diferencias entre la plantilla del Leganés y la directiva por las nóminas de marzo

Según 'AS', los futbolistas del Leganés aún no han cobrado la nómina del mes de marzo, así como los miembros del cuerpo técnico, algo que no ha sentado nada bien.

La plantilla cree que debería haberla cobrado con normalidad, sin retraso y sin los recortes provocados por la crisis económica generado por el coronavirus. Las rebajas deberían empezar a aplicarse en abril.

Sin embargo, el Leganés insiste en que los ajustes deben realizarse ya sobre marzo argumentando el mes en el que se paró la Liga. El último partido se jugó el día 8 y el estado de alerta se decretó el 14.

Hay que recordar que el plazo límite para que las partes lleguen a un acuerdo es el 15 de abril, que será cuando el club valore si aplica un ERTE sin el consenso de la plantilla, que no quiere que esta sea la solución.

Además, también de acuerdo al citado medio, hay futbolistas que ya han cobrado el 80% de su salario. Si cobran marzo en condiciones normales, sobrepasarían ese porcentaje y percibirían más allá del recorte inicial que propone el club.

El Leganés propone que la rebaja sea del 20% en el caso de que no se juegue lo que resta de Liga, pero la plantilla quiere que sea como máximo de un 10%.

Los jugadores entienden que se les recorte el salario ante esta situación excepcional, pero exigen que no toquen los sueldos del resto de trabajadores y creen que el club tiene dinero de sobra para pagarles marzo sin recortes gracias a la gestión de otros años y las ventas de En Nesyri y Braithwaite.

Otro argumento que esgrime la primera plantilla del Leganés que los futbolistas de otros equipos de Primera han cobrado marzo en su totalidad. Los capitanes del resto de equipos lo han manifestado tras las reuniones que ha organizado la AFE para que haya una postura común en los recortes.