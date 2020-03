"Dije 'no' al Barcelona"

La derrota de este domingo en el 'Clásico' ante el Real Madrid dejó al Barcelona inmerso en un mar de dudas que, lejos de desvanecerse, parece que va aumentando a medida que pasa el tiempo.

Este semana se cumplen dos meses desde la destitución de Ernesto Valverde y la posterior llegada al banquillo de Quique Setién y los números tampoco acompañan al ex entrenador del Real Betis.

Una de las últimas noticias que inflaron las dudas sobre el actual cuerpo técnico del conjunto 'culé' fue la actitud de Eder Sarabia, el segundo preparador azulgrana, durante el partido ante el Madrid.

El último en engrosar esta lista ha sido el preparador de la Selección de Países Bajos, Ronald Koeman, que estuvo presente en el sorteo de los grupos de la Liga de Naciones que se celebró en Ámsterdam.

El ex futbolista del Camp Nou atendió a los medios de comunicación tras la finalización del sorteo y confirmó que el Barça contactó con él para colocarle al frente de la plantilla tras la destitución del 'Txingurri'.

"Sí que me llamaron semanas atrás. Dije que no al Barcelona porque estaba con la Selección. No era el momento", aseveró el neerlandés ante las preguntas de los periodistas allí presentes.

Además, Koeman se refirió a Frenkie de Jong y a su adaptación al equipo catalán: "Lo positivo es que juega muchos partidos, pero juega en una posición diferente a la que está acostumbrado. Ni en el Ajax antes ni ahora en la Selección juega en esa posición, pero son decisiones del técnico".

"Es un jugador muy joven y de jugar partidos se aprenden cosas. Conmigo en la Selección juega diferente", agregó el entrenador del combinado neerlandés.