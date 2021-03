Dilema Silva: se hormonaba para ser padre y fue sancionado por 'doping'

En enero de 2019, Santiago Silva inició un tratamiento para regular sus niveles de hormonas con el objetivo de facilitar la búsqueda de otro hijo. El 12 de abril, después del encuentro entre Gimnasia y Newell's, dio positivo en el control 'antidoping'.

El castigo le dejaba sin jugar durante dos años. Le concedieron la cautelar, pero venció en marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Ahora ve la luz al final del túnel para poder sentirse libre.

"Yo lo tenía todo hablado con mi médico, estaba todo bien, no había ningún problema. Mi error, y lo admito, es no haberle informado al médico de Gimnasia. Pero yo no tenía confianza en él, no teníamos relación. En un control salió un poco más elevada la hormona, la testosterona, y eso provocó el 'doping", reconoció en su charla con 'Clarín'.

Preguntado sobre si cree que le quisieron retirar, Silva fue claro: "Es que si me das dos años de sanción y yo el 9 de diciembre cumplo 40, me quisiste tirar. Así es el sistema. Ahora todo está a la vista: el fútbol argentino está en decadencia. No pongamos como excusa la pandemia".

Nunca pensó en dejarlo: "Me vuelve loco duplicar esfuerzos, me encanta. Es como en cualquier aspecto de la vida: o te pones a llorar o peleas". El medio citado cuenta que el Tribunal de Apelaciones retiraría la sanción al delantero, que podría volver a jugar.