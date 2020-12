Diogo Jota se acordó del Atleti: "Irme era la mejor opción para mi carrera"

Diogo Jota es uno de los hombres del momento en el Liverpool. Suma cinco goles esta temporada y es el primer jugador que marca en sus primeros cuatro partidos en Anfield. Un registro que habla de cómo ha caído de pie en el conjunto 'red'.

El delantero llegó en verano desde los Wolves a cambio de 43 millones de euros. Su impacto en la Premier ha llegado a España y su pasado en el Atlético de Madrid pesa, porque los 'colchoneros' pagaron ocho millones por él y nunca llegó a debutar.

'The Athletic' entrevistó esta semana a Diogo Jota y él mismo habló de su paso por el Wanda Metropolitano."No me arrepiento de haber ido al Atlético. Estaban en la final de la Champions la temporada anterior a que yo llegara. La oportunidad de estar allí y pasar toda la pretemporada significó un montón para mí y aprendí mucho", relató el portugués.

"Esperaba que fuera mejor, pero no no me arrepiento. Al final, en ese momento, irme era la mejor opción para mi carrera. Cada experiencia te permite desarrollarte y crecer. Aunque no vaya como esperabas, de todo se puede aprender en la vida y adquirir experiencia", añadió sobre su etapa en el Atlético.

Ahora está bajo el mando de un Jürgen Klopp al que elogia: "Es un entrenador fantástico que me cuida bastante. Cuando llegué por primera vez, tuvimos una reunión y me explicó como funcionaba el equipo. Luego, depende del jugador aprender rápido y demostrar al entrenador que puedes ser importante".

Y además, cuenta lo encantado que está con el vestuario. "El Liverpool tiene un gran equipo y Jordan Henderson ha sido muy importante. Me escribió según sabía que iba a firmar por el club y me ayudó mucho", contó sobre el capitán, y habló del clan brasileño y Adrián San Miguel: "Con ellos hablo en portugués y me ayudaron mucho. Con Adrián también, con el que hablo en español. Tenemos un gran equipo y es la base del éxito".