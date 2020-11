Diogo, nexo de unión entre Madrid y SD Huesca

En la previa del Real Madrid-SD Huesca, 'AS' conversó con un nexo de unión entre ambos clubes como Carlos Diogo. El uruguayo pasó en etapas muy distintas por ambos y analizó cómo fueron.

Para empezar, al Real Madrid llegó con apenas 22 años. El lateral derecho brilló en Peñarol, se fue a River Plate y en solo un año estaba en el conjunto blanco, que le abrió las puertas de Europa. Y lo agradece enormemente.

"Los recuerdos son muy buenos. Vine a Europa con mucha ilusión, pero hay que adaptarse al cambio. Me hubiera gustado jugar más en el Madrid. Me tuve que ir, pero fue una experiencia espectacular. Allí aprendí mucho y estuve rodeado de grandes estrellas. Son vestuarios con jugadores que han ganado muchas cosas", recordó.

En la SD Huesca estuvo en la campaña 2012-13, ya en Segunda tras sus cuatro años en el Real Zaragoza. Diogo celebró ver cómo el conjunto altoaragonés se recuperó inmediatamente de su descenso para estar de nuevo en Primera División.

"La SD Huesca lo hizo muy bien en Segunda y se merece jugar este tipo de partidos. Jugar contra un grande tiene un color especial. Son los partidos que cualquiera querría jugar. Ojalá que este año el equipo pueda estar en mitad de tabla. Al equipo lo veo bien", dijo.

Se enfrentan dos compatriotas uruguayos como Fede Valverde y Gastón Silva: "Son muy completos y por eso juegan a este nivel. Valverde sufrió un bajón pero lo veo de nuevo a tope. Gastón también lo está haciendo bien y tiene mucho mérito estar en España".

Por último, hizo balance de su carrera futbolística: "Estoy contento. El esfuerzo tuvo su recompensa. Me hubiera gustado jugar más, pero llevas el cuerpo al límite y me lesioné dos veces la rodilla. Tengo la conciencia tranquila, porque en todos los equipos que he estado, lo he dado todo".