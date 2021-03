Así seguimos el directo del 'Barçagate' y del debate electoral

El mundo del fútbol amaneció el lunes con la detención de varias personalidades por el 'Barçagate'. Además de Óscar Grau, actual director general del club, Román Gómez Ponti, director de los Servicios Jurídicos y de Jaume Masferrer, ex director del área de la presidencia, Barcelona quedó paralizada por la detención del ex presidente del Barça Josep Maria Bartomeu.

Estaba previsto que este martes, tras pasar la noche en comisaría, el máximo mandatario azulgrana hasta el comienzo de la moción de censura declarara en el juzgado, aunque ya el lunes se acogió a su derecho de no prestar declaración.

El día llegaba cargado en la Ciudad Condal, pues la declaración de Bartomeu no fue la única noticia de impacto para el Barça. Los tres candidatos a la presidencia llevaron a cabo un importante debate a solo cinco días de las elecciones, organizado por el 'Grupo Godó' y en el que Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta trataron de seguir explicando su proyecto.

Los tres tuvieron que añadir a la carrera el punto del día del 'Barçagate' por los últimos acontecimientos ocurridos en el club.

Así vivimos el minuto a minuto de este día tan importante para el futuro del Barça.

12.20: Así ha transcurrido la mañana en la Ciudad Condal, muy ajetreada tanto con el debate electoral como con la declaración, que no fue tal, de Josep Maria Bartomeu. Continuamos desgranándote toda la información del día en BeSoccer.

12.10: Ya hay más noticias acerca de Bartomeu. El ex presidente del Barça ha sido puesto en libertad con cargos por orden de la jueza Alejandra Gil. Jaume Masferrer, su mano derecha, también en libertad con cargos.

12.00: 'El Periódico' confirma que el Barça no será imputado. Alejandra Gil, la jueza del caso, considera al equipo azulgrana perjudicado en este caso.

11.50: Este martes se levanta el secreto de sumario y, según adelantó la 'COPE', el Barcelona no será imputado.

11.00: Empiezan a filtrarse datos de la comparecencia de Josep Maria Bartomeu en los juzgados. Según distintos medios nacionales, ni él ni Jaume Masferrer han declarado tampoco este martes. Se han vuelto a acoger a este derecho, con lo que la resolución de este caso sigue en el aire. El ex presidente podría quedar en libertad en cuestión de minutos.

10.45: Finalizó con esas intervenciones el debate y ya todo el barcelonismo está pendiente de lo que suceda en los juzgados, con la declaración del ex presidente Bartomeu por el 'Barçagate'. Aquí tienes lo mejor de lo hablado por Freixa, Font y Laporta.

10.38: El alegato de Laporta: "Cuando anuncié que me presentaba, muchos me animasteis y lo agradezco. Lo hago porque quiero al Barça. Hay que devolver la alegría a los 'culés' y volver a ser presidente es el mayor reto de mi vida. Visca el Barça y Visca Catalunya"

10.36: Así lo pidió Víctor Font: "En 2015 nos dejamos llevar por el recuerdo de un triplete que nos ha llevado a esta situación, ahora no podemos caer en el recuerdo de un sextete de hace once años. Seamos valientes, digamos sí al futuro. Visca el Barça y visca Catalunya".

10.35: Freixa solicitó el voto con este alegato: "Estamos en un momento muy importante, nuestra propuesta es la que claramente ha encontrado una solución deportiva en la figura de Lluís Carreras y una solución económica con un acuerdo con un grupo inversor que inyectará 250 millones de euros".

10.30: Una despedida del debate curiosa. Le pidieron a los candidatos que alabaran a los otros aspirantes. Freixa dijo de Laporta que es un hombre con "mucho entusiasmo y autoconfianza" y de Font, que es "muy trabajador". Font, que Laporta es un "gran 'culé' que quiere al Barça y al que agradecemos todo" y que Freixa tiene "un gran barcelonismo". Y Laporta fue el que meno se mojó: "Ambos son dos barcelonistas que merecen un gran respeto y valoro su decisión valiente de presentarse ahora a las elecciones".

10.25: El último punto del debate electoral se centró en la remodelación del Camp Nou. Laporta apostó por afrontarla en partes y seguir jugando en el Camp Nou hasta que no se pueda. Font confió en un Camp Nou nuevo en cinco años y Freixa pasó de puntillas en eeste asunto.

10.15: En el debate porpusieron acabar la siguiente frase: "Si Messi se va el 30 de junio...". Las respuestas de Freixa -"El Barça seguirá siendo el club más grande del mundo"-, Laporta -"La vida continúa, seguiremos vistiendo al Barça de los próximos 10 años"- y Font -"Sin lugar a dudas seguiremos existiendo y compitiendo, aunque tendremos el problema de no contar con el mejor de la historia"-.

10.00: Freixa y Laporta se unieron contra Font. "Hablé con Xavi el 26 de diciembre y no quiere ser mánager general", expuso Freixa. "No porque lo digas muchas veces te creeré, Víctor, porque con Xavi hablo frecuentemente", atacó Laporta. Font se defendió con los mismos argumentos: "Xavi Hernández no ha dicho absolutamente nunca que lo que yo expliqué no sea cierto. Si alguien encuentra esas palabras me retiro hoy mismo de la carrera electoral".

09.55: Laporta y Font se enzarzaron a costa de Xavi: "Te ha desmentido y no pasa nada, debes rectificar". Respondió Font: "Solo faltaría, Xavi no puede ser exclusivo solo de una candidatura".

09.50: Aún esperamos noticias de la declaración de un Josep Maria Bartomeu que ya acudió a los juzgados.

09.45: Los tres candidatos pasaron a hablar de Leo Messi. "Mi objetivo es que Messi acabe su carrera deportiva arriba de todo", dijo Laporta antes de destacar la gran relación que les une. "En verano, algunos defendían que Messi se marchase", dijo Freixa de un Font que propuso "contrato vitalicio con rebaja para el astro". Laporta zanjó criticando a Freixa: "Creo que Messi no quedó muy contento con la gestión de Toni Freixa, como cuando se filtraron unos comentarios sobre que Leo era prescindible".

09.40: Cambió de bloque el debate y tocó hablar de la planificación deportiva. Laporta arrancó un tanto difuso: "Si a final de temporada hay que hacer fichajes, se podría hacer intercambios de jugadores porque los clubes tienen dificultades parecidas a las del Barça". Víctor Font se anotó un tanto ante el ex presidente: "Es imprescindible no improvisar en la parte deportiva, he planificado la plantilla del año que viene teniendo en cuenta la realidad económica del club. En la situación actual del club, prometer un fichaje es engañar al socio". Freixa continuó con el arma electoral de los cracks: "Obviamente que es posible fichar a estos jugadores (por Haaland y Mbappé)".

09.20: Joan Laporta pasó al ataque al analizar el 'Barçagate': "Estas situaciones se producen porque determinadas personas tienen una actitud impropia".

09.15: Comenzaron los roces entre los candidatos. Laporta dijo que no hay que ser "ventajista" con la situación y Font se justificó: "Es algo que tiene que ver con el modelo de club. Yo mismo he sido atacado con dinero del club". Freixa, por su parte, habló de "performance con los Mossos y la prensa".

09:10: Arrancó el debate y los candidatos no se mojaron demasiado. Toni Freixa recalcó su punto de vista del lunes: "El episodio es muy triste, aunque desconozco los hechos. La presunción de inocencia va por delante de todo, aunque es un caso más que perjudica al Barça". Laporta también se mostró ciertamente tibio y no quiso hacer sangre: "Es evidente que no es una noticia agradable porque perjudica la imagen del Barça". Y Víctor Font opinó parecido al ex presidente azulgrana: "Un ejemplo más de la necesidad de pasar página y cambiar el modelo de club".

09.05: Emili Rousaud, que habló de la detención en 'El Partidazo' y fue precandidato a la presidencia del Barça tras dejar la directiva de Bartomeu, argumentó su salida del club en 'Onda Cero': "Presenté mi dimisión en su día porque había un contrato que no pasó los controles internos. Y las explicaciones del presidente no nos convencieron".

08.50: A las 9.00 está previsto que arranque el debate... y también que declaren Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer en el Juzgado número 13 de la Ciudad de la Justicia. Tras prestar declaración, pasarán a disposición judicial.