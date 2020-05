Disasi, el nuevo Diego Carlos de Monchi

No se le está dando nada mal el mercado francés al Sevilla. El tiempo ha demostrado que Monchi acertó de lleno con Diego Carlos, y el de San Fernando ya tendría otro objetivo en la Ligue 1: Axel Disasi.

El joven zaguero, de 22 años, milita en el Reims, y destaca por su poderío físico. Mide un metro noventa y, aunque está por formar, es innegable que tiene potencial.

Dice el diario 'AS' que Monchi le tiene echado el ojo, y el presidente del Reims lo confirmó. "Sabemos que lo llevan viendo todo el año. Lo conocen bien. Conozco el interés del Sevilla, claro", afirmó, en declaraciones al diario 'ABC'.

"Hay conversaciones, lógicamente. Pero no le va a resultar fácil. En estos momentos, y si no hay ninguna novedad, el jugador está más cerca de la Premier", apuntó también Jean-Pierre Caillot, presidente del Stade de Reims.

Diego Carlos ha sido un negocio redondo para el Sevilla, aunque costase la friolera de 15 millones de euros. Su valoración de mercado se ha disparado (estaba en 7 cuando llegó al Sevilla y ya ha alcanzado los 10 millones).

Su cláusula, según 'AS', es de 70 millones, para ahuyentar a los grandes, por lo que no sería descabellado que el Sevilla aceptase una oferta por él en torno a 30 'kilos', dejando un gran beneficio en sus arcas. Y con ese dinero, fichar a un Disasi cuyo valor de mercado no llega ni a tres millones.