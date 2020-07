Djukic cree que se juegan su "prestigio profesional" contra la SD Huesca

Ni Sporting ni SD Huesca se juegan nada en su partido para cerrar la temporada, pero Djukic sí cree que hay algo que tendrán que demostrar: su "prestigio profesional". El técnico lo explicó en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, que corresponderá a la jornada 42.

"Yo nunca he jugado un partido donde no se jugaba nada. Todos los partidos, de entrenamiento, los partidos amistosos, sirven y mucho. Nos jugamos nuestro prestigio profesional, que necesitas trabajar muchísimos años, muchísimas horas para tenerlo y luego se pierde muy rapidamente", afirmó.

"En todos los partidos hay que hacerlo bien. Somos gladiadores y tenemos que defender nuestro orgullo, nuestra profesión, nuestra vida en cada partido y en cada entrenamiento. Cada partido puede ser el último porque, en el fútbol, las maletas de un entrenador siempre están hechas y preparadas", añadió.

Respecto a si tienen plantel para llegar a Primera, dijo: "Todos los equipos en Segunda se confeccionan para subir, porque en Segunda División todo el mundo pierde dinero y quiere subir a Primera para ganar dinero. En el Sporting ya ni te imaginas. Es un histórico, un grande, con una masa social importantísima y la plantilla siempre se hace para subir".

También habló sobre su relación con la directiva: "Pienso que mi relación con ellos ha sido buena, correcta. No tuve ningún problema. Me dejaron hacer mi trabajo, me ayudaron en todos los sentidos. Pienso que ha sido correcta".