Dmitrovic relató su cuarentena: "Me han parado ya dos o tres veces"

A Dmitrovic, guardameta del Eibar, le está pasando lo que a la mayoría de españoles. Si sale, tiene muchas posibilidades de que le pare la policía para preguntarle a dónde va. Él mismo lo contó en una entrevista para el medio serbio -de su país natal- 'PTC'.

"La policía está en todos lados, en todas las calles. A mí me han parado dos o tres veces para pedirme 'tickets' de compra de las tiendas porque, si ven que no has estado en una tienda, en una farmacia o en algún lugar para cubrir tus necesidades básicas, te sancionan", explicó.

"Aquí, está todo realmente tranquilo. Es extraño estar en primavera y que no haya nadie por la calle. Rara vez se ve a alguien. Desafortunadamente, todos tenemos mucho tiempo libre. Trato de hablar con familiares, con amigos, con los compañeros de equipo", añadió.

Su familia está muy lejos de él, y piensa mucho en ellos: "Mis familiares están en Subotica. Están controlados y tomando todas las medidas de precaución, pero los echo de menos pese a que hablo con ellos casi a diario. Espero verlos pronto".