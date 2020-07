Doblas y Fernando ayudarán a Pellegrini en el Betis

Manuel Pellegrini contará con un amplio cuerpo técnico para acompañarle en su periplo en el Betis. Al técnico uruguayo lo seguirá, como antaño, Rubén Cousillas como segundo entrenador.

La novedad en el conjunto hispalense llega de la mano de Toni Doblas. Como informó 'ABC' el ex guardameta del Betis integrará el cuerpo técnico de Pellegrini como preparador de porteros. Hacía once años que no estaba en la primera plantilla.

También vuelve al club hispalense otro ganador de la Copa del Rey de 2005, Fernando. El ex futbolista será técnico asistente, el tercero de a bordo en la plantilla de Pellegrini.

Junto a los dos ex jugadores, el cuerpo técnico lo compondrán además José Cabello y Marcos Álvarez como preparadores físicos, y Dani Muñoz como analista.

La idea, según la fuente citada, es que el cuerpo técnico del Betis se reúna con la primera plantilla el próximo 10 de agosto para dar comienzo a la pretemporada el día 12.