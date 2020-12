Doblete para Lewandowski: The Best y Globe Soccer

Después de realizar un 2020 escandaloso, Lewandowski ha encumbrado su año con la conquista de dos distinciones a nivel individual: el The Best y el Globe Soccer a mejor jugador del año.

El polaco ha ganado el triplete (Bundesliga, DFB Pokal y Champions) y ha sido capaz de marcar la friolera de 45 goles entre todas las competiciones. Una auténtica barbaridad.

No lo tenía nada fácil, ya que volvía a enfrentarse a dos 'cocos' como son Cristiano y Messi. El destino ha querido, como en el The Best, que haya vuelto a ganar a ambos.

El delantero se acordó de su familia. "Esto va por mis hijas, mi gente. Los sueños llegan. Conseguir grandes títulos, jugar en grandes estadios... Es fantástico estar junto a grandes leyendas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Espero que nos vemos el próximo año", afirmó.

Congratulations to ROBERT LEWANDOWSKI on winning the ⁣Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE YEAR⁣ 2020#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/OXU71oMIvl