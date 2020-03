Domingos Duarte echa de menos el himno del Granada

El central portugués del Granada Domingos Duarte calificó como "muy grave" la situación que se vive en España por la crisis del coronavirus, por lo que pidió a "la gente" que se quede "en casa", mientras que cree que el parón no afectará al equipo y que regresarán del mismo "más fuertes".

"La situación es muy grave y la gente se tiene que quedar en casa. Echo de menos el césped y tener contacto con mis compañeros pero hay que esperar a que todo se acabe", indicó Domingos Duarte en un encuentro virtual con aficionados del Granada a través del perfil del club rojiblanco en Instagram.

Domingos Duarte reconoció que está aprovechando este parón de la competición para "dormir un poco más", pero que entrena "todos los días" cumpliendo los planes de trabajo que el cuerpo técnico ha repartido entre la plantilla.

"Cada uno de los jugadores estamos trabajando bien en su casa y vamos a volver más fuertes si cabe", añadió el central portugués, jugador clave esta campaña en LaLiga Santander pese a ser el curso de su estreno en la máxima categoría.

Domingos Duarte aseveró que la eliminación en las semifinales de la Copa ante el Athletic Club, en el penúltimo partido disputado ante del parón por la crisis del coronavirus, les dejó "tristes" pero también "orgullosos" por el "camino del equipo en la Copa".

"No llegamos a la final por muy poco, sabíamos que no hacía falta hacer más que nuestro trabajo y luego la afición nos dio ese plus de motivación. Nos quedamos muy cerca", recordó el luso en relación a la Copa, en la que un gol postrero del Athletic Club impidió a los andaluces alcanzar la final.

Domingos Duarte reconoció que echa de menos "escuchar el himno del Granada en el estadio cantado por la afición" porque es algo que le llega dentro y le pone "la piel de gallina".

"Queremos volver a disfrutar de eso y esperamos que pueda ser pronto", sentenció el central portugués.