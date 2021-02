Dominik Greif, la promesa que casi se lleva el Mallorca

Todo se torció 'in extremis' para Dominik Greif cuando ya estaba en Palma de Mallorca para firmar su nuevo contrato con el conjunto bermellón, que le tenía atado hasta final de temporada, tal y como señala 'AS'.

"Thanks to all Mallorca fans for their messages", publicó el portero en sus redes sociales. Finalmente, el Slovan de Bratislava se negó a dejarle marchar por la lesión que arrasra el otro guardameta que tiene.

Aunque al parecer se podría deber a otras opciones económicas que maneja el club eslovaco para el próximo verano, ya que el portero de 23 años tiene muy buen mercado por Europa.

El Mallorca se decidió por Koke Vegas, que llega cedido procedente del Levante y será el recambio para Manolo Reina en esta segunda mitad de la temporada.