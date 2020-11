¿Dónde está el Pjanic de la Juventus?

Miralem Pjanic no ha encajado como esperaba en el Barcelona, club al que llegó en una rocambolesca operación que permitió a Juve y Barça aliviar sus cuentas y que también tuvo como protagonista al brasileño Arthur.

Tras pasar el COVID-19, su adaptación fue mucho más lenta de la esperada, pues, además, tuvo problemas físicos en la espalda. Parecía que Koeman quería ir con calma pero, una vez a punto, el técnico tampoco está contando con él.

A Pjanic solo se le puede recordar como gran actuación el partido ante su ex equipo en la Champions. Un choque en el que, por cierto, tuvo bastantes altibajos. El bosnio le dio cierta continuidad en la segunda parte de Vitoria, pero, tras pasar desapercibido contra el Dinamo, volvió al olvido ante el Betis.

Da la sensación de que Koeman no se fía de Pjanic, un jugador con problemas para sacrificarse defensivamente y que tampoco es un derroche físico. Con Frenkie de Jong indiscutible, Ronald está eligiendo sistemáticamente a Sergio Busquets por su mejor entendimiento del juego en 'can Barça'.

El sábado, el bosnio compartió una imagen en su perfil de las redes sociales en el banquillo, con la que dio a entender que espera mucho más. También lo reconoció a 'Canal+' en unas declaraciones que recogió 'Sport': "Estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar. Pero aún no estoy satisfecho".

Si bien sí que ha contado con más minutos en la Champions League, parece que Koeman no termina de decidirse por su fútbol pausado y que no termina de verle en un doble pivote cada vez más consolidado a pesar de la irregularidad de Busquets. Más adelante, donde también podría encajar bien, tiene muy por delante a hombres como Pedri. Así que a Pjanic no le queda otra que esperar e intentar aprovechar las oportunidades. De momento, no es el titular indiscutible que se esperaba cuando fue fichado.