¿Dónde habrá público en esta Champions League?

Tras el éxito de la burbuja en Lisboa para poner el punto final a la pasada Champions League, la edición 2020-21 llega tratando de recuperar la normalidad. En algunos lugares, incluso con la presencia de aficionados en las gradas.

Semanas atrás, la UEFA comunicó que permitiría un 30% de aforo en los estadios de sus competiciones. Ya lo vimos en la Supercopa de Europa y en algunos lugares de las fases previas, que no en todos. ¿Por qué?

Esto se debe a que la nueva regulación de la UEFA queda pendiente del consenso de las autoridades locales. Según la legislación y la situación de cada país, habrá aficionados o no. De modo que, ¿dónde habrá público en este inicio de la Champions League?

No va solo por país, también por ciudades, aunque en el caso de España no habrá en ningún caso por el momento. Aunque en competiciones no profesionales sí han entrado seguidores, ni en LaLiga ni en torneos mayores habrá "mientras no haya una vacuna o un tratamiento eficaz", decía la presidenta del CSD Irene Lozano.

Otro lugar en el que no habrá seguidores será en Inglaterra. Allí las restricciones se mantienen para todo el país. De momento no ha habido novedades en la Premier League y el Gobierno inglés ha dejado sin fecha el regreso de los seguidores a los estadios.

Sí se ha ido abriendo la mano en lugares como Alemania, Italia o Francia. En el primer caso, con excepciones. El RB Leipzig sí estará acompañado, al igual que el Borussia Dortmund, pero los últimos repuntes de casos dejarán vacío el Allianz Arena, empezando por el estreno contra el Atlético.

Respecto a Italia, en la Serie A se ha permitido hasta un millar de aficionados según la región. El derbi de Milán tuvo 1.000 aficionados, al igual que los partidos del Atalanta. No sucede igual con la Lazio y la Juventus, cuyos estadios continúan cerrados a cal y canto.

Por su parte, Francia no ha ido por porcentajes, sino por un número determinado. En concreto, hasta un máximo de 5.000 hinchas han entrado en los estadios de la igue 1, así que el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella estarán acompañados.

Otros países donde se han abierto parcialmente las puertas son Rusia (se adhiere al 30%), Austria (máximo de 3.000), Dinamarca (300), Bélgica (30%) y Hungría (30%), tal y como recopila 'AS'.