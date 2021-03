Dos años de 'la Roja' sin encajar gol en España

La convocatoria de Luis Enrique para el triple encuentro del comienzo del camino al Mundial de Catar volvió a confirmar que el asturiano no se casa con nadie en la portería. El ex del Barça llamó a Robert Sánchez, un guardameta que, si bien estaba actuando a gran nivel en el Brighton, todavía no tenía el reconocimiento mediático que merecía.

Además, el seleccionador español apostó por De Gea, todo un veterano, y por un Unai Simón que acabó el último intervalo internacional como guardameta titular de 'la Roja'. Los tres se disputarán el puesto en este arranque de las eliminatorias, aunque parece que Luis Enrique podría mantener su apuesta por el futbolista de los 'leones'.

Lo cierto es que España, pese a la rotación en la portería -también han jugado Kepa y Pau-, lleva más de dos años sin encajar un solo gol en los partidos internacionales jugados en España. Joshua King, con Noruega, fue el último en 'vacunar' a 'la Roja' en España un 23 de marzo de 2019. Desde entonces, 30-0 de parcial para la Selección Española.

España ha goleado en este tiempo a prácticamente todos los países contra los que ha jugado. Del 6-0 a Alemania al 7-0 a Malta, pasando por un 4-0 a Islas Feroe, otro a Ucrania, un 5-0 a Rumanía y un 3-0 a Suecia. Además, se impuso por un más ajustado 1-0 a Suiza. Choques que, en definitiva, confirman el gran registro defensivo de España tanto con Luis Enrique como con Robert Moreno.