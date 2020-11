Dos hombres clave en la carrera de Pedri le describen: "Si sigue así, será como Iniesta"

Pedri habla por sí mismo dentro y fuera del campo. Este jueves, explicaba para 'EFE' lo que sentía en sus inicios en el Barça y a bordo de la Selección Sub 21. En el Camp Nou están encantados con un chico del que se deshacen en elogios cada vez que pueden, Ronald Koeman es generoso en sus palabras. Y lo que el neerlandés cuenta coincide mucho con lo que describe su entorno.

El técnico del Barça hablaba en recientes ruedas de prensa de un chico que se divierte sobre el campo y que soporta la presión como pocos. Estas palabras las siguen en 'Marca' dos miembros clave de la carrera de Pedri: Rubén Delgado, entrenador del ahora azulgrana en el Tegueste benjamín y alevín, y Toni Otero, ex director deportivo de Las Palmas que le hizo su primer contrato.

Delgado narraba cómo fueron los primeros pasos de Pedri en el fútbol: "Le disfruté bastante. Desde los nueve años a los 12 y es cierto que es muy fácil hablar ahora de él, pero mi familia y la suya lo saben. Estaba convencido de que llegaría desde la primera vez que lo vi, aunque es cierto que no me imaginaba que lo iba a conseguir tan rápido".

"Más allá de sus cualidades futbolísticas, destacaba su madurez como persona. El respeto y el trato que daba siempre a sus rivales, a sus compañeros y a los entrenadores era distinto al de los demás", explicó su ex entrenador, que habló sobre esa capacidad de gestionar las situaciones difíciles: "No sabía lo que era la presión. Él marcaba diferencias y juega igual ahora que cuando lo hacía conmigo. Disfrutaba entrenando, que es lo importante. Además, lo que le gusta es el fútbol, no aparentar más que nadie. Es así desde pequeño. Llama la atención que un niño de 17 años sea así de natural".

Por su parte, Toni Otero explicó cómo ascendió tan rápido dentro de la cantera de Las Palmas: "Fue Ángel, jugador por aquel entonces y hoy segundo entrenador de Pepe Mel, quien nos dijo de subirlo del cadete al primer equipo. Vimos que destacaba, pero reconozco que no esperaba esta evolución".

"Hablé con el director de fútbol base y me dijo que no tenía contrato el jugador, por lo que hablé con Héctor Peris, su representante, y le dije que teníamos que hacer un contrato. Queríamos apostar por él y que el jugador hiciera la pretemporada con el primer equipo. Al no tener 16 años existía todavía un vacío legal", continuó.

"Finalmente, Héctor accede y los padres vienen a Las Palmas porque el chico no era mayor de edad. De hecho, los padres no pudieron venir un lunes y firmaron el martes, con lo que Pedri se unió a la pretemporada al día siguiente, miércoles, en Marbella", reveló el ex director deportivo de Las Palmas hasta este verano.

Las expectativas eran altas, pero las sobrepasó y el Barça vino a por él: "Si mantiene ese nivel, será como Iniesta. Las Palmas no atravesaba un buen momento económicamente hablando y hablé con el Barcelona para que vinieran a verlo. Jugamos un amistoso ante el Almería y fue un escándalo. Jugaba con un desparpajo y una tranquilidad increíble".

"Los informes fueron buenísimos y al siguiente partido, contra el Betis, se presentaron Bakero y Ramón Planes para verlo contra el Betis. En ese momento comenzaron las negociaciones para el fichaje de Pedri por el Barcelona y fichó sin que llegara a debutar con el primer equipo", concluyó.