Dos nuevos positivos en COVID-19 en el Castellón

El coronavirus continúa causando estragos en la mayoría de los clubes de todo el mundo y en España, que está inmerso en la tercera ola, las noticias de COVID-19 continúan creciendo.

En esta ocasión, el damnificado fue el Castellón, que confirmó este lunes a través de un comunicado oficial la existencia de dos nuevos contagios en la plantilla del primer equipo.

Los dos casos fueron notificados en las últimas pruebas médicas que el club realizó a todos los miembros de la plantilla, que a excepción de los dos positivos dieron todos negativos.

Los dos jugadores, cuya identidad no fue revelada, comenzaron un periodo de aislamiento y, por tanto, no podrán participar en el encuentro de este domingo frente al Sporting de Gijón de Liga.