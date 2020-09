Habrá público en dos partidos de la Serie A

Este fin de semana comienza la temporada 2020-21 de la Serie A marcada por las medidas de seguridad contra el coronavirus. Esto implica que los partidos seguirán disputándose a puerta cerrada, aunque sí habrá excepciones.

Concretamente, en los partidos que se disputen en la región de Emilia-Romaña después de que su gobierno haya aprobado la presencia de aficionados en los eventos deportivos con aforo limitado y solo venta por Internet para evitar aglomeraciones.

De este modo, tanto en el Parma-Nápoles como en el Sassuolo-Cagliari habrá público. Concretamente, hasta 1.000 aficionados podrán entrar a los estadios Tardini y Mapei.

No obstante, su presencia estará regida bajo estrictas medidas de seguridad. Los aficionados no podrán ver los partidos de pie, no podrán entrar pancartas ni banderas y para abandonar el campo lo harán coordinados a través de la megafonía del estadio.

Emilia-Romaña ha sido la primera región de Italia en aprobar una medida de este tipo. Hasta ahora, el Gobierno de Italia solo hizo una excepción para los Internacionales de Roma de tenis y dejó para más adelante su decisión respecto al fútbol.