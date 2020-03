Diakhaby cometió los dos penaltis que marcó Ilicic y fue cambiado al descanso

El Valencia-Atalanta tuvo un protagonista en Diakhaby, desafortunado en una primera parte para olvidar. El central francés cometió los dos penaltis a favor del equipo italiano y fue cambiado al descanso.

No había llegado al partido al minuto dos del encuentro cuando Ilicic se colaba por la derecha, llegaba al área y recortaba y era derribado por Diakhaby. Hategan no dudó tras una breve revisión del VAR. No falló Ilicic.

Rodrigo anotó y elevó las esperanzas del Valencia, pero poco antes del descanso Diakhaby volvió a cometer penalti, esta vez por mano, otra vez por una jugada de Ilicic. El VAR volvió a ser decisivo.

El atacante esloveno, como en el anterior, sorteó a Cillessen para anotar el 2-1 con el que el encuentro se fue al descanso. Al descanso, Celades dejó a Diakhaby en el banquillo y metió otro atacante en su lugar, Guedes, al objeto de soñar con la remontada.