Dos Santos admitió que pensó en retirarse en 2020

A sus 30 años, Jonathan dos Santos está más vivo que nunca. El menor de los hermanos, que milita en Los Angeles Galaxy, tiene todavía muchos años de fútbol por delante.

No obstante, el mexicano admitió en 'ESPN' que estuvo cerca de retirarse en 2020. "Sí, la verdad es que sí. Creo que la de la hernia ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla porque en esta lesión que tuve nunca sabía en qué momento me iba a sentir al 100%", afirmó.

Asimismo, el mediocentro continuó en la misma línea: "Es una lesión donde te pueden durar molestias por un año, dos años dependiendo el cuerpo de cada uno y la verdad que lo pasé muy mal el año pasado".

Después de esta revelación, Dos Santos confía en que el 2021 sea un año mejor tanto para él como para Chicharito, que todavía no ha terminado de asentarse en Los Angeles Galaxy.